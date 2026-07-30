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30.07.2026 06:31:29
Hanmi Pharm hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hanmi Pharm hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6503,01 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3052,00 KRW je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 467,25 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hanmi Pharm einen Umsatz von 361,28 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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