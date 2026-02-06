|
Hanmi Pharm öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hanmi Pharm präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS lag bei 5200,32 KRW. Im letzten Jahr hatte Hanmi Pharm einen Gewinn von -390,000 KRW je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,14 Prozent auf 432,96 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 351,61 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 14679,58 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hanmi Pharm 9567,00 KRW je Aktie eingenommen.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Hanmi Pharm mit einem Umsatz von insgesamt 1 547,53 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 495,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13143,37 KRW und einen Umsatz von 1 536,89 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.
