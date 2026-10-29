Hanmi Pharm verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hanmi Pharm hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 954,96 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 3165,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hanmi Pharm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 377,42 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 362,35 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at