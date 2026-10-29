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29.10.2026 06:31:29
Hanmi Science gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hanmi Science lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 227,72 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 477,00 KRW je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hanmi Science in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 362,88 Milliarden KRW im Vergleich zu 342,51 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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