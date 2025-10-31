Hanmi Science: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hanmi Science hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 472,02 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hanmi Science 263,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 342,51 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 322,47 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at