Hanmi Science verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hanmi Science hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 638,47 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 425,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 367,86 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 338,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at