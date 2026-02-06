|
Hanmi Science zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hanmi Science hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 443,30 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -161,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 343,92 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 331,71 Milliarden KRW umgesetzt.
Hanmi Science hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1702,37 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 878,00 KRW je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,72 Prozent auf 1 356,85 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 283,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
