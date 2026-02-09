HANMI Semiconductor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HANMI Semiconductor hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 307,41 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 590,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 44,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,01 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 149,60 Milliarden KRW umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2249,97 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 1589,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HANMI Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 576,68 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 558,92 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 3,18 Prozent gesteigert.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2548,16 KRW sowie einem Umsatz in Höhe von 637,23 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at