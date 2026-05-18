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18.05.2026 06:31:29
HANMI Semiconductor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
HANMI Semiconductor hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
HANMI Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 201,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 577,00 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HANMI Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 147,39 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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