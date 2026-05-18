HanmiGlobal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

HanmiGlobal ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HanmiGlobal die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 266,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HanmiGlobal 646,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat HanmiGlobal mit einem Umsatz von insgesamt 112,03 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 8,56 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at