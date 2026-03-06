HanmiGlobal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HanmiGlobal hat am 04.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 110,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 689,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,64 Prozent auf 112,59 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1826,00 KRW. Im Vorjahr hatte HanmiGlobal 1970,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,66 Prozent auf 448,83 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 424,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at