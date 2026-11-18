HanmiGlobal hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 52,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 478,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121,58 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 105,27 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at