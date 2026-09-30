Hannan Metals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hannan Metals hat am 28.09.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at