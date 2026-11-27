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27.11.2026 11:12:00
Hannes Cizek ist neuer Präsident der VÖIG
Hannes Cizek (43) folgt Heinz Bednar als Präsident der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Bednar hatte die Position seit April 2007 inne und geht in Pension. Cizek ist CEO von Raiffeisen Capital Management. Gleichzeitig wurde Winfried Buchbauer, Geschäftsführer der Erste Asset Management, zum 1. Vorstandsvorsitzenden Stellvertreter gewählt, teilte die VÖIG mit.
tsk/bel
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