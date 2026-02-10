Hannong Chemicals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hannong Chemicals veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -16,56 KRW. Ein Jahr zuvor waren 108,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannong Chemicals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,92 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 57,77 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 247,21 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Hannong Chemicals 294,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 214,49 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 247,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at