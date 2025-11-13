Hannong Chemicals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hannong Chemicals hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 40,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannong Chemicals ein EPS von -85,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 51,16 Milliarden KRW – eine Minderung von 8,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 55,64 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at