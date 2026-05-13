Hannover House: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hannover House hat am 10.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 37,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at