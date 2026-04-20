KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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20.04.2026 20:41:00
Hannover Messe: Bundeskanzler Merz: „Europäische KI-Regulierung erleichtern“
Der Bundeskanzler spricht sich zum Auftakt der Hannover Messe für Änderungen am AI Act aus – und kommt damit der Industrie entgegen, die Reformen fordert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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