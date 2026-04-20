Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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20.04.2026 18:48:00
Hannover Messe: KI von Siemens: Eigen-Agent automatisiert Ingenieuraufgaben
Der Eigen Engineering Agent von Siemens soll komplexe Aufgaben in einfache Schritte zerlegen und ausführen können – und damit Fachkräfte entlasten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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