Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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20.04.2026 18:48:00

Hannover Messe: KI von Siemens: Eigen-Agent automatisiert Ingenieuraufgaben

Der Eigen Engineering Agent von Siemens soll komplexe Aufgaben in einfache Schritte zerlegen und ausführen können – und damit Fachkräfte entlasten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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