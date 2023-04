Hannover Messe 2023: TXOne Networks stellt Maßnahmen zum Schutz der Industrie 4.0 gegen wachsende Cyberbedrohungen vor

OT Zero Trust – ein gerätezentrierter Ansatz gewährleistet die Zuverlässigkeit des Produktionsbetriebs und die digitale Sicherheit von OT/ICS-Umgebungen



EINDHOVEN, Niederlande und HANNOVER, Deutschland, April 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TXOne Networks , ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), wird auf der Hannover Messe 2023 (17.–21. April 2023) seine umfassenden Operational Technology (OT)-Cybersicherheitslösungen für kritische Fertigungs-Infrastrukturen vorstellen. In Halle 16 (Stand A04) zeigt TXOne, wie Cybersicherheitsprobleme in sensiblen OT-Netzwerken gelöst werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf Szenarien in der Fertigungs-, Automobil- und Pharmabranche. Im Sinne seiner Strategie zum Schutz des gesamten Lebenszyklus von Produktionsanlagen, wird das Unternehmen sein ganzheitliches OT-Cybersicherheits-Portfolio vorstellen, das die Bereiche Sicherheitsinspektionen, Endpunktschutz und Netzwerksicherheit umfasst.

Wie TXOne in seinem kürzlich veröffentlichten Bericht Insights Into ICS/OT Cybersecurity 2022 feststellt, schreitet der technologische Fortschritt im Bereich Cybersicherheit immer schneller und unvorhersehbarer voran. Das bedeutet, dass Bedrohungen durch Cyberangreifer sehr schnell zur düsteren Realität werden und kaum Vorwarnzeit bleibt. Viele Branchen sehen sich mit immer ausgefeilteren Ransomware-Erpressungen sowie Angriffen auf Lieferketten und kritische Infrastrukturen konfrontiert. Um diese Branchen wirksam zu schützen und Cyberbedrohungen abzuwehren, werden ganzheitliche Sicherheitslösungen benötigt. Basierend auf seinem OT-Zero-Trust-Ansatz, bietet TXOne Networks sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte, mit denen sich OT-Netzwerke und geschäftskritische Endgeräte in Echtzeit und tiefgreifend (Defense-in-Depth-Methode) schützen lassen. Diese Netzwerk-Architektur stellt sicher, dass jedes Produktionsgerät während seines Lebenszyklus von mindestens einer der drei oben genannten Cybersicherheitsmaßnahmen geschützt wird.

Getreu seinem Motto "Keep the Operation Running", bietet TXOne Cybersecurity-Komplettlösungen an, die die Sicherheit von Lieferketten, Anti-Malware für Endgeräte und den Schutz industrieller Netzwerke umfassen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Sicherheitsbeschränkungen verschiedener OT-Branchen anzugehen und sowohl ältere als auch moderne Produktionsmittel und -anlagen (Assets) während ihres gesamten Lebenszyklus mit mehrschichtigen Maßnahmen umfassend zu schützen.

"Wir bei TXOne Networks befürworten den OT Zero Trust-Ansatz, der sowohl einen kontinuierlichen Überprüfungsprozess des gesamten Netzwerks als auch einen gerätezentrierten Ansatz vorsieht, der alle Phasen des Lebenszyklus von Produktionsgeräten abdeckt. Jedes Gerät sollte bereits überprüft werden, bevor es überhaupt in den Produktionsbetrieb eingegliedert wird, und alle Gerätekomponenten sollten während ihres gesamten Einsatzes in der Produktion kontinuierlich überwacht und geschützt werden. Anders als OT-Teams sind IT-Teams möglicherweise bereit, vorübergehend einen Teil der Produktionsleistung zu opfern, um die Sicherheitsmaßnahmen in der Fertigung während eines bestimmten Zeitraums zu verbessern. Mitarbeiter in der Betriebstechnologie (OT) würden jedoch wahrscheinlich der Produktionskapazität bzw. -verfügbarkeit Vorrang vor der Cybersicherheit geben und Kompromisse in die entgegengesetzte Richtung eingehen, um eine optimale Fertigungsleistung aufrechtzuerhalten", so Dr. Terence Liu, CEO von TXOne Networks.

Besuchen Sie TXOne Networks am Stand A04 in Halle 16 auf der Hannover Messe 2023.

TXOne Networks wird sein umfassendes Angebot an OT-nativen Cybersicherheitsprodukten und -lösungen für Besucher vorstellen, die nach zuverlässigen Möglichkeiten zur Sicherung ihrer OT/ICS-Umgebungen suchen. Zu den Highlights der Ausstellung gehören folgende Produkte:

Portable Inspector

Das neue Sicherheitsinspektions-Tool ist installationsfrei anwendbar und daher einfach und schnell zu implementieren sowie besonders benutzerfreundlich. Es gewährleistet etwa, dass Produktionsgeräte virenfrei sind und stellt damit die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher – zudem scannt es Systemschwachstellen zur Risikobewertung. Weiterhin ermöglicht die brandneue Verwaltungskonsole ElementOne einen detaillierten Überblick über die Sicherheit von Produktionsanlagen und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Transparenz.

EdgeIPS 103

TXOne Networks hat die Engine der zweiten Generation (Edge V2) seines kürzlich auf den Markt gebrachten Intrusion Prevention-Systems zum Schutz unternehmenskritischer Produktionsmaschinen und zur Gewährleistung des kontinuierlichen und reibungslosen Betriebs von Produktionslinien aktualisiert. Dabei hat TXOne viele Funktionen des EdgeIPS 102-Systems verbessert. Die Durchsatzgeschwindigkeit ist 4x schneller als bei EdgeIPS 102, und das neue System enthält nicht nur einen Out-of-Band-Management-Port, sondern auch verbesserte Sicherheitsfunktionen gegen Produktionsausfälle.

Neben den neuesten Vorzeigeprodukten präsentiert TXOne Networks auch sein in allen Fertigungsumgebungen einsetzbares Produktportfolio, das veranschaulicht, wie das Unternehmen umfassenden Schutz für OT-Umgebungen bietet. Am TXOne-Stand werden Führungskräfte und Sicherheitsexperten vor Ort sein, die in persönlichen Gesprächen die wichtigsten Fragen zu allen Bereichen der OT-Cybersecurity beantworten.

Über TXOne Networks

TXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.com

