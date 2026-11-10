Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Aktie unter die Lupe 10.11.2026 11:04:48

Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hannover Rück-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hannover Rück von 304 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker hob seine Ergebnisschätzungen bis 2030 am Montag nach dem Quartalsbericht im Schnitt um etwa 0,8 Prozent an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 292,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4,99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden heute 28 662 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das Hannover Rück-Papier um 15,4 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 13:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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