Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktie unter die Lupe
|
05.01.2026 14:04:50
Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie wies um 13:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 90 223 Aktien.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
05.01.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie (finanzen.at)
|
05.01.26
|Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform (finanzen.at)
|
05.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX liegt am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|05.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10.04.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|256,80
|-1,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.