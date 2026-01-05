Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Aktie unter die Lupe 05.01.2026 14:04:50

Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie wies um 13:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 90 223 Aktien.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Hannover Rück,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen

05.01.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.01.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
