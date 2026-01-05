Hannover Rück-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie wies um 13:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 90 223 Aktien.

