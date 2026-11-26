Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Experten-Analyse
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26.11.2026 13:28:47
Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital gibt Underweight-Bewertung bekannt
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:12 Uhr 0,3 Prozent auf 296,00 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 5,74 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 14 322 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 16,8 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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