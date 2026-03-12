Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Hannover Rück-Aktie am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 254,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 8,27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 48 211 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 4,6 Prozent abwärts. Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.03.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.