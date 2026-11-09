Hannover Rück Aktie: EBIT liegt über den Erwartungen

Die Hannover Rück legt Quartalszahlen vor, die in mehreren wichtigen Kennziffern über den Erwartungen liegen.

Die Hannover Rück hat im dritten Quartal von einem starken Kapitalanlageergebnis profitiert. Der Rückversicherer verdiente mehr als erwartet und bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

Kapitalanlageergebnis mehr als verdoppelt

Der Nettogewinn stieg um auf 695 Millionen Euro von 651 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 638 Millionen Euro gerechnet.

Das Kapitalanlageergebnis hat der DAX-Konzern auf 636 Millionen Euro von 300 Millionen im Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte auf 980 von 738 Millionen Euro zu. Analysten hatten mit 907 Millionen gerechnet.

Schaden-Kosten-Quote verschlechtert sich

Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Rückversicherung verschlechterte sich auf 84,5 Prozent von 80,8 Prozent im Vorjahr. Auch sie fiel besser aus als erwartet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Größter Einzelschaden war das Erdbeben in Kolumbien im August, das mit 216 Millionen Euro zu Buche schlug.

Jahresprognose bestätigt

Für das laufende Jahr rechnet die Hannover Rück weiterhin mit einem Nachsteuergewinn von 2,7 Milliarden Euro nach 2,64 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bei 2,77 Milliarden Euro, nach neun Monaten hat der Konzern bereits 2,1 Milliarden verdient. Die Schaden-Kosten-Quote wird weiter bei unter 87 Prozent gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll bei rund 3,5 Prozent liegen.