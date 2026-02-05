Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
05.02.2026 14:22:47
Hannover Rück-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau habe in der Erneuerungsrunde weiter unter Druck gestanden, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Der Gewinn werde aber durch Wachstum, höhere Kapitalanlageergebnisse und in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne der Vorjahre weiter steigen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Hannover Rück-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:03 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 247,00 EUR. Bisher wurden heute 58 353 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7,2 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hannover Rück
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
