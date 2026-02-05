Hannover Rück-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Hannover Rück-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück beim fairen Aktienwert von 314 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Preisniveau habe in der Erneuerungsrunde weiter unter Druck gestanden, schrieb Thorsten Wenzel am Donnerstag. Der Gewinn werde aber durch Wachstum, höhere Kapitalanlageergebnisse und in der Bilanz zwischengespeicherte Gewinne der Vorjahre weiter steigen.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:03 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 247,00 EUR. Bisher wurden heute 58 353 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7,2 Prozent nach unten.

