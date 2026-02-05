Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktienanalyse
|
05.02.2026 13:28:48
Hannover Rück-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Erneuerungsrunde sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Am Ausblick auf 2026 habe sich nichts geändert.
Aktienbewertung im Detail: Die Hannover Rück-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:10 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 246,80 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 11,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53 242 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 7,3 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:26 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Hannover Rück
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|249,80
|1,13%
