WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

Selektives Wachstum 08.09.2025 08:10:51

Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück erwartet zum Jahreswechsel stabile oder leicht fallende Preise

Hannover Rück rechnet bei den aktuellen Vertragserneuerungen zum 1. Januar mit "stabilen bis leicht rückläufigen Rückversicherungspreisen" in seinem Schaden-Rückversicherungs-Geschäft.

Wie der DAX-Konzern im Zuge der Erneuerungsgespräche in Monte Carlo mitteilte, dürften die Preise in schadenbelasteten Programmen "weiter steigen". Hingegen seien bei "schadenfreien Naturkatastrophendeckungen" Preisrückgänge zu verzeichnen, allerdings ausgehend von einem hohen Niveau. Deshalb bleibe das Preisniveau insgesamt im Verhältnis zum Risiko weiterhin angemessen, Konditionen und Selbstbehalte der Kunden "voraussichtlich unverändert auf einem anhaltend auskömmlichen Niveau". Dies ermögliche Hannover Rück weiteres "selektives Wachstum, etwa bei Naturkatastrophendeckungen sowie in der strukturierten Rückversicherung". Insgesamt plane das Unternehmen für die Erneuerungsrunde zum 1. Januar mehr Rückversicherungskapazität zur Verfügung zu stellen, sofern risikoadäquate Preise erzielbar sind.

Der Konzern rechnet mit weiter zunehmendem Wettbewerb in der Branche, vor allem bei Naturkatastrophen-Policen, sofern die Schadenbelastung im weiteren Jahresverlauf innerhalb der Erwartungen bleibt. Dies hänge unter anderem ab von dem Aufkommen von Großschäden im zweiten Halbjahr 2025.

Rückversicherer und Versicherer weltweit treffen sich derzeit zu den jährlichen Vertragserneuerungsgesprächen in Monte Carlo.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquelle: Hannover Rück

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 245,20 0,33% Hannover Rück
Hannover Rueck SE (spons. ADRs) 40,20 0,00% Hannover Rueck SE (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit verhalten guten Vorgaben -- DAX-Anleger zum Wochenstart voraussichtlich in Kauflane -- Japans Premier tritt zurück - Gewinne an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt hat am Montag freundliche Vorgaben vor der Brust. Der DAX wird höher erwartet. In Fernost dominieren zum Wochenstart die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

