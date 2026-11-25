Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück steuert trotz des anhaltenden Preiskampfs in der Branche für die nächsten Jahre weitere Rekordgewinne an. Der Überschuss solle 2027 auf mindestens 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte der DAX -Konzern am Mittwoch anlässlich seines Investorentags in London mit. Für die Zeit bis 2029 nimmt sich Vorstandschef Clemens Jungsthöfel noch mehr vor. Für die Hannover-Rück-Aktie ging es nach den Neuigkeiten jedoch leicht abwärts.

Am Morgen verlor das Papier 0,67 Prozent auf 295,80 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Werten im DAX. Das Rekordhoch von 309,20 Euro von Anfang November rückt damit noch etwas weiter in die Ferne. Allerdings hat die Hannover-Rück-Aktie im Vergleich zum Jahreswechsel immer noch rund elf Prozent gewonnen.

"Mit unserem schlanken und diversifizierten Geschäftsmodell sind wir auch für ein herausforderndes Marktumfeld sehr gut aufgestellt", sagte Vorstandschef Jungsthöfel mit Blick auf die Preisverhandlungen mit Erstversicherern wie Allianz und Generali im Schaden- und Unfallgeschäft. "Auf dieser Basis wollen wir unser Ergebnis kontinuierlich weiter steigern und blicken damit optimistisch auf das kommende Jahr."

Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2017 waren die Preise für Rückversicherungsschutz bis 2024 teils kräftig gestiegen. 2025 setzte dann ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte. Zum Jahreswechsel erwarten Experten nun weitere Rückgänge. Hannover-Rück-Finanzchef Christian Hermelingmeier hatte sich zuletzt trotzdem optimistisch gezeigt. "Wir kommen von einer sehr starken Ausgangslage", sagte er Anfang November.

Vorstandschef Jungsthöfel nimmt sich für das neue Jahr mit mindestens 2,9 Milliarden Euro Gewinn nun 200 Millionen mehr vor als für 2026. Vom Konzern selbst befragte Analysten hatten für 2027 zuletzt im Schnitt mit 2,85 Milliarden Euro gerechnet.

Vom Rückversicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft sollen nun weniger als 85 Prozent für Schäden, Verwaltung und Vertrieb abgehen. Branchenexperten hatten mit 85,5 Prozent im Schnitt einen etwas schlechteren Wert auf dem Zettel. Dabei plant der Vorstand jetzt sogar Großschäden von 2,5 Milliarden Euro ein, 200 Millionen mehr als im laufenden Jahr. Zudem soll die Kapitalanlagerendite mit rund 3,8 Prozent höher ausfallen als die 3,5 Prozent, die sich der Vorstand für 2026 vorgenommen hat.

Dass die Hannover Rück Spielraum für mehr Gewinn sieht, hatte sich bereits Anfang November abgezeichnet. Dem Vorstand zufolge könnte der Rückversicherer nämlich schon sein Gewinnziel 2026 deutlicher übertreffen. Das Unternehmen will das Geld aber zum Jahresende lieber in die Schadenreserven stecken oder damit Verluste aus dem Verkauf von Kapitalanlagen ausgleichen.

Für die Zeit von 2027 bis 2029 fasst Jungsthöfel einen weiteren Anstieg des operativen Gewinns (Ebit) um jährlich mindestens fünf Prozent ins Auge. Der Überschuss soll ab 2028 noch stärker zulegen, und die jährliche Eigenkapitalrendite soll mindestens 18 Prozent erreichen.

Den Aktionären stellt der Manager damit weiter steigende Dividenden in Aussicht. Größter Profiteur ist der Versicherungskonzern Talanx mit seiner Hauptmarke HDI, dem gut die Hälfte der Hannover-Rück-Aktien gehört.

Die Hannover Rück ist nicht das einzige Unternehmen der Branche, das sein Gewinnziel für das neue Jahr schon vor dem Jahreswechsel bekanntgibt. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re will seine Pläne am 10. Dezember veröffentlichen, der Branchenzweite Swiss Re ist am 4. Dezember an der Reihe.

DOW JONES / dpa-AFX