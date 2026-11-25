Hannover Rueck Aktie
WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052
|Gewinnanstieg prognostiziert
|
25.11.2026 09:25:00
Hannover Rück-Aktie im Plus: Ambitionierte Prognose für das Jahr 2027
Die Schaden-Kosten-Quote soll sich 2027 auf unter 85 Prozent verbessern. Für dieses Jahr wird sie bei 87 Prozent gesehen. Die Kapitalanlagerendite soll dieses Jahr rund 3,8 Prozent betragen. Der Umsatz in der Schaden-Rückversicherung soll währungsbereinigt im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.
Für den Strategiezyklus bis 2029 peilt die Hannover Rück einen kontinuierlichen Gewinnanstieg an. Das EBIT soll jedes Jahr im Schnitt um mindestens 5 Prozent wachsen. Wegen der Körperschaftsteuerreform dürfte der Nettogewinn ab 2028 stärker steigen als das EBIT. Zudem wird über den Strategiehorizont jährlich eine Eigenkapitalrendite von mindestens 18 Prozent angestrebt.
Die Dividendenpolitik bleibt unverändert. Der Konzern will weiterhin rund 55 Prozent des Nettogewinns ausschütten. Die Dividende soll jeweils mindestens auf dem Niveau des Vorjahres liegen.
Via XETRA gewinnen die Hannover Rück-Papiere zeitweise 0,81 Prozent auf 300,20 Euro.
DJG/mgo/cbr
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
|
09.11.26
|Hannover Rück Aktie fällt dennoch: EBIT liegt über den Erwartungen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Hannover Rück-Aktie mit Gewinnen: Fitch wird optimistischer (Dow Jones)
|
12.08.26
|Hannover Rück-Aktie tiefer: Gewinn unter Druck - Prognose bleibt (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rueck SE (spons. ADRs)
|49,00
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: ATX in Rot -- DAX knapp im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte leichter. Der deutsche Aktienmarkt notiert unterdessen mit Gewinnen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.