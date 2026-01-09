Aviva Aktie
WKN: 854013 / ISIN: GB0002162385
|Analystenstimme
|
09.01.2026 13:10:38
Hannover-Rück-Aktie nach Abstufung unter Druck - auch Munich Re und Allianz schwächer
Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Im DAX verloren Hannover Rück, Munich Re und die Aktien des Erstversicherers Allianz zwischen 1,3 und 1,9 Prozent.
Hannover Rück und Aviva stuften die Analysten von Morgan Stanley von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkten die Kursziele. Auch für Munich Re wurde das Kursziel etwas reduziert bei unveränderter "Underweight"-Empfehlung. Für die Allianz hoben die Experten indes das Kursziel an und votieren weiter mit "Equal-weight". Allianz biete hohe Qualität, dies sei aber bereits im Kurs berücksichtigt. Aviva ist der bevorzugte Versicherer-Wert von Morgan Stanley in Großbritannien, die Papiere seien aber fair bewertet.
Für den Rückversicherungssektor bleiben die Analysten insgesamt vorsichtig. Hannover Rück sehen sie dank eines disziplinierten Managements, starker Bilanz und hohem Kapitalpuffer im Sektor aber als einen der besten Akteure. Historisch betrachtet habe Hannover Rück die Konkurrenz zudem in schwächeren Preiserneuerungsrunden immer hinter sich gelassen. Der Konzern sei mit beständigem Gewinnwachstum und seinen Kapitalausschüttungen in einem unsicheren Preisumfeld am besten positioniert.
/ajx/niw/mis
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
12:38
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:38
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)