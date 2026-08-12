Hannover Rück-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt

Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die Hannoveraner hätten als letzter europäischer Rückversicherer ihren Quartalsbericht vorgelegt, schrieb Ben Cohen am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Wachstum im Rahmen der Vertragserneuerung sowie das schwache Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft kontrastierten mit der Branchenentwicklung. Er zeigte sich zudem enttäuscht vom Schaden- und Unfallgeschäft.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 10:21 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 250,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 7,83 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 30 531 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 1,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:42 / EDT



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