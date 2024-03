Hannover Rück-Aktie steigt leicht an: Höhere Dividende

Die Hannover Rück will die Aktionäre an dem höheren Gewinn im vergangenen Jahr beteiligen.

Die Dividende soll auf 7,20 Euro je Aktie von 6,00 Euro im Vorjahr steigen, wie der Rückversicherungskonzern Hannover Rück bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen für 2023 mitteilte. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde abermals bestätigt.

Die Ausschüttung setzt sich zusammen aus einer Basisdividende von 6,00 Euro und einer Sonderdividende von 1,20 Euro. Analysten hatten insgesamt mit 6,77 Euro gerechnet. Im Vorjahr waren 5,00 Euro als Basis- und 1,00 Euro als Sonderdividende ausgeschüttet worden.

Die Hannover Rück hat im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro verdient nach 0,8 Milliarden im Vorjahr, wie der Konzern Anfang Februar mitgeteilte hatte. Dabei wirkte sich ein positiver Steuereffekt aus.

Der Konzern hat seine Dividendenpolitik jüngst angepasst. So soll die Basisdividende jedes Jahr steigen. Bisher war der Ansatz verfolgt worden, die Basisdividende mindestens zum Vorjahr stabil zu halten. Nach wie vor gilt, dass überschüssiges Kapital als Sonderdividende ausgeschüttet wird.

Vorstandsmitglied Pickel geht in den Ruhestand

Die Hannover Rück verabschiedet sich zum Jahresende von ihrem langjährigen Vorstandsmitglied Michael Pickel. Wie der DAX -Konzern mitteilte, geht der Manager, der seit 2000 im Vorstand sitzt und dort unter anderem für die Schaden-Rückversicherung in Deutschland zuständig ist, in den Ruhestand. Als sein Nachfolger wurde zum 1. September Thorsten Steinmann in den Vorstand berufen, der von der Swiss Re kommt.

Steinmann soll zudem zu Beginn 2025 den Vorstandsvorsitz der E+S Rück übernehmen, die für das Deutschlandgeschäft zuständige Tochtergesellschaft der Hannover Rück. Beim Mutterkonzern soll er dann auch weitere Verantwortlichkeiten für noch zu bestimmende Märkte in Kontinentaleuropa übernehmen.

RBC belässt Kursziel unverändert

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die Solvabilität und die Dividende seien etwas besser als erwartet, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem die höhere Dividende spiegele die positiven Aussichten bei den Ergebnissen des Rückversicherers wider.

Via XETRA steigt die Hannover Rück-Aktie zeitweise um 0,41 Prozent auf 245,60 Euro an.

FRANKFURT (dpa / Dow Jones)