Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Bewertung im Fokus
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11.05.2026 12:49:47
Hannover Rück-Aktie: Underweight-Bewertung durch Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 239 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis unter dem Strich sowie die Trends in den einzelnen Geschäftsbereichen entsprächen den Erwartungen und die Vertragserneuerungszahlen für April sähen besser aus, schrieb Ivan Bokhmat am Montag in seiner ersten Reaktion. Doch das Neugeschäft des Rückversicherers im Bereich Schaden/Unfall lassen zu wünschen übrig.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Hannover Rück-Aktie wies um 12:33 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 237,00 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 0,84 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 124 564 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 6,5 Prozent. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Hannover Rück am 11.05.2026 vorlegen.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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