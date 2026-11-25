Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Aktie im Blick
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25.11.2026 17:34:47
Hannover Rück-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach einem Investorentag von 326 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer Studie am Mittwoch Gewinnwachstum dank bilanzieller Puffer und höherer Zinsen. Nach einer zuletzt guten Kursentwicklung sei das Kurspotenzial nurmehr moderat.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie verlor um 17:18 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 295,60 EUR. Zuletzt wechselten 66 757 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 16,6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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