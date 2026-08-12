Hannover Rück-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 312 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Rückversicherers hätten die Konsensschätzungen überboten, schrieb Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Allerdings hätten die Großschäden untypischerweise dieses Mal über seiner Prognose gelegen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 251,40 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 24,11 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49 018 Stück gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 0,8 Prozent zu Buche.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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