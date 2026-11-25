Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Hannover Rück-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die bei einer Investorenveranstaltung vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch er sei sich nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 297,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 18 722 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 17,2 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT





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