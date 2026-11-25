Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Papier unter der Lupe
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25.11.2026 12:07:47
Hannover Rück-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Underweight ein
Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die bei einer Investorenveranstaltung vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch er sei sich nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 297,00 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 9,09 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. 18 722 Hannover Rück-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 17,2 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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