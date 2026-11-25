Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Bewertung im Blick
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25.11.2026 12:13:47
Hannover Rück-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Sector Perform ein
Die kanadische Bank RBC hat Hannover Rück auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Vor einer Investorenveranstaltung habe der Rückversicherer den Ausblick auf 2027 sowie Ziele für die Jahre bis 2029 vorgestellt, schrieb Ben Cohen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ersterer liege leicht über den Erwartungen. Die Wachstumsziele für das operative Ergebnis (Ebit) überträfen die durchschnittlichen Markterwartungen ebenfalls, entsprächen aber seinen Prognosen. Hannover Rück bleibe der beste europäische Branchenvertreter. Der Bewertungsaufschlag preise dies aber schon ein.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Hannover Rück-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 296,80 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 18 778 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 17,1 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:57 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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