Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Analyse im Blick 10.11.2026 11:13:47

Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Hannover Rück-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Will Hardcastle, der das Hannover Rück-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Buy" belassen. Will Hardcastle attestierte dem Rückversicherer am Montag in seiner Schnelleinschätzung eine gute Entwicklung der Gewinnkennziffern. Es mangele jedoch an erforderlichen Details zur Solvabilität, deren Quote den Konsens verfehlt habe.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:56 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 292,20 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,96 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 29 604 Hannover Rück-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 15,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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