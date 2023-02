Hannover Rück erreicht Gewinnziel 2022 und will 2023 Gewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro verdienen - Aktie vorbörslich dennoch leichter

Wie der im DAX notierte Rückversicherungskonzern mitteilte, erwartet er 2023 einen Nettogewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro.

Gemäß der neuen Bilanzierungsrichtlinien für Versicherungsunternehmen, die ab 2023 angewendet werden müssen, basiert die Zahl auf dem Rechnungslegungsstandard IFRS 17/9. Bisher gibt es weder eine veröffentlichte Vorjahreszahl noch einen Analystenkonsens. Für 2022 rechnete die Hannover Rück zuletzt mit einem Gewinn am unteren Ende der Spanne von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro, allerdings noch gemäß der bisher gültigen Bilanzierung. Bei Vorlage der Drittquartalszahlen im November hatte der Konzern anders als üblich auf eine Prognose für das Folgejahr verzichtet.

Der Rückversicherungsumsatz - eine Kenngröße gemäß neuer Bilanzierung - soll 2023 um mindestens 5 Prozent zulegen. Die Kapitalanlagerendite sieht die Hannover Rück bei mindestens 2,4 Prozent. Für 2022 wurden bislang über 2,5 Prozent angepeilt.

Die Hannover Rück stellt die Prognose wie üblich unter den Vorbehalt, dass es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt, die Großschadenbelastung im Rahmen des Erwartungswerts von 1,725 Milliarden Euro bleibt und die Covid-19-Pandemie keinen weiteren wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Personen-Rückversicherung nimmt.

Hannover Rück erreicht Gewinnziel 2022 und erwartet weitere Zuwächse

Die Hannover Rück hat im abgelaufenen Jahr wie erwartet den Gewinn gesteigert und rechnet für das neue Jahr mit weiteren Zuwächsen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, kletterte der Nettokonzerngewinn vorläufigen Angaben zufolge auf 1,41 Milliarden von 1,23 Milliarden Euro im Vorjahr. In Aussicht gestellt hatte Hannover Rück, das untere Ende der Bandbreite von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro zu erreichen. Die Bruttoprämieneinnahmen stiegen währungskursbereinigt um 13 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro.

Für 2023 peilt der Konzern, wie bereits am Vorabend angekündigt, einen Nettokonzerngewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro an. "Dank unserer Position als ertragsstarker und gefragter Geschäftspartner und des insbesondere in der Schaden-Rückversicherung attraktiven Marktumfeldes erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr erneut einen erfreulichen Nettokonzerngewinn", wird CEO Jean-Jacques Henchoz in der Mitteilung zitiert. Auf Basis konstanter Währungskurse sollte das Wachstum des Rückversicherungsumsatzes mindestens 5 Prozent betragen und die Kapitalanlagerendite aus selbstverwalteten Kapitalanlagen bei mindestens 2,4 Prozent.

Die ausführlichen Geschäftszahlen will die Hannover Rück am 9. März vorlegen.

Die Hannover Rück-Aktie Verliert am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf Tradegate zeitweise rund 0,5 Prozent im Vergleich zu ihrem XETRA-Schlus.

