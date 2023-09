Hannover Rück erwartet weitere Preiserhöhungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück ist zuversichtlich für die anstehenden Vertragserneuerungen in der Schaden-Rückversicherung. Wie der DAX-Konzern anlässlich des jährlichen Branchentreffens ins Monte Carlo mitteilte, geht er in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar von weiteren Preiserhöhungen und verbesserten Konditionen aus. In seiner Pressemitteilung verwies das Unternehmen auf anhaltende geopolitische Unsicherheiten, die steigende Frequenz und Schwere von Naturkatastrophenschäden sowie unverändert hohe Inflationsraten.

"Wir haben in den Erneuerungsrunden des laufenden Jahres deutlich adäquatere Preise und Konditionen erzielt", sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz laut Mitteilung. "Allerdings reichen diese Verbesserungen in Anbetracht der nach wie vor anspruchsvollen Risikolage nicht aus."

Die Hannover Rück geht davon aus, dass der langjährige Trend zu höheren Schadensleistungen in der Erst- und Rückversicherung anhält, nicht nur bei Naturkatastrophen, sondern auch bei von Menschen verursachten Schäden. Es sei zu erwarten, dass "unter anderem politische oder auch Cyber-Risiken verstärkt in den Fokus künftiger Entscheidungen rücken", sagte Vorstandsmitglied Sven Althoff.

