Hannover Rück geht vor dem Hintergrund steigender Schadenkosten von verbesserten Konditionen auf dem globalen Rückversicherungsmarkt aus

Geopolitische Unsicherheiten, anhaltend hohe Inflationsraten und steigende Kosten aus Großschäden dürften zu weiteren Verbesserungen bei Preisen und Konditionen führen Wachsende Deckungslücken in Bereichen wie Naturkatastrophen und Cyberrisiken steigern die Nachfrage nach innovativen LösungenProportionale Rückversicherung profitiert von verbesserten Preisen in einigen ErstversicherungsspartenAnhaltend attraktive Marktlage in der nicht-proportionalen Rückversicherung