Hannover Rück gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hannover Rück hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 58,92 EUR gegenüber 3,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 753,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,62 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 65,00 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at