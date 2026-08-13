Hannover Rück hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hannover Rück hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,91 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,16 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at