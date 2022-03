Hannover Rück hebt Dividende nach Gewinnsprung deutlich an

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Gewinnsprung im zweiten Corona-Jahr deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll von 4,50 Euro auf den Rekordwert von insgesamt 5,75 Euro je Aktie steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage der Jahresbilanz in Hannover mit.