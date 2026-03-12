Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|
12.03.2026 07:48:39
Hannover Rück hebt Dividende noch stärker an als gedacht
HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach seinem Rekordgewinn 2025 eine noch höhere Dividende ausschütten. Je Aktie solle es 12,50 Euro geben, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag anlässlich seines Geschäftsberichts mit. Analysten hatten im Schnitt 11,92 Euro erwartet. Für 2024 hatte der Rückversicherer insgesamt 9 Euro ausgezahlt, damals noch aufgeteilt in eine reguläre und eine Sonderdividende.
Nun brach die Hannover Rück mit ihrer langen Tradition, neben einer regulären Dividende fast in jedem Jahr eine Sonderdividende auszuschütten. Ab sofort sollen rund 55 Prozent des Konzerngewinns (nach IFRS) als Dividende an die Aktionäre gehen, wie die Konzernführung bereits im Herbst entschieden hatte.
Im vergangenen Jahr fuhr die Hannover Rück trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien einen Rekordgewinn ein. Der Überschuss stieg um mehr als 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Konzern schon im Februar auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt hatte. Für 2026 peilt Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mindestens 2,7 Milliarden Euro an, obwohl der Konzern im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen musste./stw/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hannover Rück
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.03.26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|DAX aktuell: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 233 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Hannover Rück-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|257,60
|3,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.