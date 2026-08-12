Hannover Rueck Aktie
WKN DE: A0CBFZ / ISIN: US4106931052
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12.08.2026 07:54:41
Hannover Rück mit weiter sinkenden Preisen in Vertragserneuerung
DOW JONES--Die Hannover Rück hat in den Erneuerungsrunden zum 1. Juni und 1. Juli einen erneuten Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 4,5 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.
Das Volumen stieg um 12,3 Prozent. Zum Juni und Juli erneuerte die Hannover Rück Teile des Nordamerikageschäfts, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, sowie Geschäft aus Australien und Neuseeland und im Bereich Kredit und Kaution.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 01:55 ET (05:55 GMT)
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