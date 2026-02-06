06.02.2026 06:31:28

Hannover Rück mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rück hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,18 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7,09 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,33 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,71 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,84 Milliarden EUR gesehen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,31 EUR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hannover Rück 26,80 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 28,73 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 21,77 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 26,85 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen