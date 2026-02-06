Hannover Rück mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rück hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,18 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 7,09 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,33 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,71 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6,84 Milliarden EUR gesehen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 21,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 19,31 EUR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hannover Rück 26,80 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 28,73 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 21,77 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 26,85 Milliarden EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at