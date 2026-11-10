Hannover Rück öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hannover Rück stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 5,76 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,58 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 5,38 EUR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 6,56 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at