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14.05.2026 06:31:29
Hannover Rueck SE (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Hannover Rueck SE (spons ADRs) hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rueck SE (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 76,05 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,01 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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